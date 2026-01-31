La Fiscalía General de la República abrió tres carpetas de investigación tras localizar e inhabilitar 12 tomas clandestinas conectadas al poliducto Salamanca–Guadalajara, en tres municipios de Jalisco.

Las indagatorias se iniciaron luego de que personal de Pemex notificó el hallazgo de tomas en Zapotlanejo, cuatro en Tototlán y dos más en Zapopan, sin que se reporten detenidos.