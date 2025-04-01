El Cabildo de Tlaquepaque aprobó una iniciativa para sancionar el acoso sexual callejero con arrestos de 24 a 36 horas o multas de hasta 7 mil pesos.

Las sanciones buscan castigar y prevenir conductas intimidatorias, humillantes o degradantes contra mujeres y niñas en espacios públicos.

En la misma sesión, el Ayuntamiento avaló un convenio para otorgar un subsidio al personal operativo de la Policía Metropolitana para fortalecer equipamiento, infraestructura y mejoras laborales para las corporaciones de seguridad.