Para continuar con la integración de la carpeta de investigación, la Fiscalía General de la República realiza diligencias para esclarecer las causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, que ha dejado 13 muertos al momento, entre ellas el resguardo de la zona, entrevistas a testigos y víctimas e inspecciones del lugar y del tren.

La dependencia indicó que peritos realizan la recopilación y levantamiento de indicios para la elaboración de los dictámenes correspondientes, pues su prioridad es esclarecer las causas de lo ocurrido para conocer la verdad de los hechos, a través de una investigación profesional con rigor científico.