La Fiscalía General de la República abrió dos carpetas de investigación para esclarecer la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo antidrogas en Chihuahua, así como el fallecimiento de estos elementos.

Las indagatorias estarán a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado y abarcan el hallazgo de un laboratorio de narcóticos sintéticos entre Morelos y Guachochi, además de posibles delitos relacionados con seguridad nacional.

El caso también generó reacciones políticas: Legisladores de Morena advirtieron posibles sanciones contra funcionarios estatales si se comprueban omisiones, mientras la gobernadora María Eugenia Campos no acudió a una comparecencia en el Senado, lo que fue respaldado por el PAN.