Un hombre de aproximadamente 60 años fue asesinado a balazos la madrugada de este miércoles al interior de su casa en la colonia Chulavista, en Tlajomulco de Zúñiga.

El ataque ocurrió en el cruce de Boulevard Chulavista y Calle Salvador, luego de que vecinos reportaran múltiples detonaciones de arma de fuego.

Policías municipales localizaron a la víctima inconsciente dentro del domicilio, en medio de un charco de sangre.

Paramédicos confirmaron su fallecimiento, al presentar varios impactos de bala, uno de ellos en el cráneo.

De manera preliminar, se informó que varios sujetos irrumpieron en la vivienda para agredirlo de forma directa y posteriormente huyeron.

En el sitio se aseguraron indicios de arma corta.

La Fiscalía del Estado de Jalisco inició las investigaciones y mantiene como principal línea una agresión directa. (Por Edgar Flores Maciel)