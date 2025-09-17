La Fiscalía General de la República abrió una investigación contra exfuncionarios de la Profeco por presuntamente integrar una red de extorsión a empresarios gasolineros en complicidad con organizaciones criminales.

El esquema habría operado en más de 6 mil estaciones de servicio en el país, donde se exigían pagos ilegales a cambio de protección o para evitar sanciones administrativas.

La indagatoria busca determinar el grado de participación de los exservidores públicos en la red criminal.