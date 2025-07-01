El exsecretario de Seguridad de Tabasco y considerado líder del grupo criminal “La Barredora”, Hernán “N”, fue expulsado de Paraguay y trasladado a México en un avión de la Fiscalía General de la República.

Enfrenta una orden de aprehensión en Tabasco por extorsión, secuestro y narcomenudeo, además de investigaciones federales por delincuencia organizada.

Tras llegar al aeropuerto de Toluca, se le practicaron exámenes médicos antes de su traslado previsto al penal de máxima seguridad del Altiplano.

El gobierno paraguayo destacó que Bermúdez es uno de los principales objetivos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación y reiteró su política de no dar refugio a criminales trasnacionales.