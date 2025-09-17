Un juez Federal giró orden de aprehensión contra Guillermo Fragoso Báez, alias El Memo o El Jefe, presunto líder de la célula criminal identificada como “Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales”, que opera en Ecatepec y la zona oriente del Estado de México.

Es señalado por la Fiscalía General de la República como presunto responsable de delitos de delincuencia organizada, narcomenudeo, homicidio, secuestro, extorsión, despojo, tráfico de armas, falsificación de documentos y venta de combustible robado.

El presunto responsable tendría nexos con grupos criminales como “La Familia Michoacana”, “Los Mayas”, “La Chokiza”, El Sindicato 22 de Octubre y el Sindicato 25 de Marzo.