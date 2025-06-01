El gobierno federal y el de Guanajuato prometieron que, antes de finalizar el 2025, comenzará la construcción del acueducto Solís-León. Esto dejará sin suministro al lago de Chapala, insiste el presidente municipal chapalense Alejandro Aguirre, quien denuncia que la obra violará los acuerdos firmados entre la Conagua, Guanajuato y Jalisco.

“La presa Solís es un afluente muy importante para el lago de Chapala. Lo que nos dice el decreto y los acuerdos que ha habido es que, cuando esa presa llega al 70%, empieza a mandar agua a Chapala. En el momento que le conecten ese popote a la presa, como ya lo ha dicho el gobernador también, pues bueno, nunca va a llegar al 70% y difícilmente van a mandar algo de esta presa. Y Chapala depende de esa presa; no puede quedar sin el agua que ha recibido de la presa Solís”.

Desde hace 15 años, la presa Solís ha enviado agua al lago de Chapala; ahora ese suministro está en riesgo. (Por Gustavo Cárdenas)