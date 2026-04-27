La Fiscalía General de la República solicitó a la Interpol la emisión de una ficha roja contra Erika María “N”, señalada como presunta responsable del feminicidio de Carolina Flores, ocurrido el 15 de abril en la Ciudad de México.

La víctima, de 27 años y exreina de belleza, fue asesinada a balazos en su departamento en Polanco.

Las autoridades identifican como principal sospechosa a su suegra, quien huyó tras el crimen y permanece prófuga.

Un video difundido en redes muestra a la mujer siguiendo a la joven antes de los disparos.

El caso es investigado bajo protocolo de feminicidio por la Fiscalía capitalina, mientras se mantiene la búsqueda internacional para su captura.