El rey Carlos III inició este lunes una visita de Estado a Washington en medio de tensiones diplomáticas y un clima de seguridad reforzada, con el objetivo de recomponer la deteriorada relación entre Reino Unido y Estados Unidos.
La visita, de cuatro días, es considerada la más relevante del reinado de Carlos III, de 77 años, y coincide con la conmemoración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Además, es la primera visita de un monarca británico al país en dos décadas.
Carlos III visita Washington para recomponer relación Reino Unido-EU
El rey Carlos III inició este lunes una visita de Estado a Washington en medio de tensiones diplomáticas y un clima de seguridad reforzada, con el objetivo de recomponer la deteriorada relación entre Reino Unido y Estados Unidos.