El rey Carlos III inició este lunes una visita de Estado a Washington en medio de tensiones diplomáticas y un clima de seguridad reforzada, con el objetivo de recomponer la deteriorada relación entre Reino Unido y Estados Unidos.

La visita, de cuatro días, es considerada la más relevante del reinado de Carlos III, de 77 años, y coincide con la conmemoración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Además, es la primera visita de un monarca británico al país en dos décadas.