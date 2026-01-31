Una jueza federal otorgó a la Fiscalía General de la República un plazo de seis meses para concluir la investigación complementaria por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca.

Además, determinó que un fiscal deberá presentar acusación formal antes del 28 de julio ante una jueza del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Cintalapa.

Hasta el momento, los dos detenidos por el caso, Felipe de Jesús “N” y Ricardo “N”, conductor y jefe de despachadores, fueron vinculados a proceso por homicidio y lesiones culposas, tras el accidente que dejó 14 muertos y ocho lesionados.