Laura Dogu, designada jefa de la misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela, arribará este sábado a Caracas como parte de un proceso de reanudación gradual de las relaciones bilaterales, rotas desde 2019.

La designación de Dogu, diplomática de carrera con experiencia en la región, forma parte de un plan para evaluar la reapertura de la embajada estadounidense en la capital venezolana.

Además, busca fortalecer canales de comunicación entre ambos países tras meses de tensiones diplomáticas.

