El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) se prepara para su edición 41 con una programación que no solo destaca por su diversidad cinematográfica sino también por una serie de homenajes a personas de la industria dentro y fuera de la pantalla.

Rodolfo Castillo, director de Programación del festival, compartió en entrevista qué toman en cuenta para elegir a los homenajeados de cada edición:

“La realidad es que los homenajes cuestan tiempo y siempre vamos pensando qué es lo que viene para esta edición, qué es lo que queremos presentar y así es como vamos eligiendo los nombres y vamos poniéndole prioridades a, en este caso por ejemplo, Edgar Ramírez, que es un actor venezolano que le ha ido muy bien en el cine comercial y que era alguien que nosotros nos gustaba para esta edición especial”.

A partir del 17 de abril, se podrán ver alrededor de 200 películas, incluyendo largometrajes mexicanos e internacionales, documentales, animación, cine de género y cortometrajes, en las sedes de la Cineteca FICG, el Cineforo y complejos de cine seleccionados. (Por Pilar Gutiérrez)