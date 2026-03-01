Los contagios de sarampión sí vienen a la baja, defiende el subsecretario de Salud, Eduardo Clark.

“En los últimos 25 días, más o menos, ha habido dos mil 400 casos, es decir, cerca de cien casos al día en este último mes. En el momento de mayor transmisión del virus, de mayor velocidad, hacia mediados de febrero, estábamos hablando de cerca de 220 casos al día nuevos. En la última semana, estamos hablando de cerca de 80 casos al día nuevos. Es decir, la velocidad es mucho menor. ¿Qué significa esto? Que el virus del sarampión sigue presente, sigue habiendo casos activos, sigue habiendo personas que día a día se contagian, pero es un número mucho menor de lo que se contagiaban antes”.

Por ello, señala, de no haberse implementado el proceso de vacunación y si el virus hubiera mantenido su tendencia natural, los casos se hubieran incrementado, pasando de 200 al día a 400 y luego 600 hasta alcanzar a toda la población vulnerable. (Por Arturo García Caudillo)