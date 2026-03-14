A lo Atlas el equipo Rojinegro se salvó de perder para empatar a un gol de visita al Toluca, en el estadio La Bombonera.

Jesús el canelo Angulo marcó gol por los Diablos al minuto 92, y parecía era el marcador definitivo, pero Víctor Ríos al 94 clavó el gol del empate para los Zorros, con una excelente ejecución.

Habla el técnico Diego Martín Cocca quien dijo estar contento con la respuesta de su equipo. “lógicamente vinimos a competir, ¿no? Sabiendo que sacar un punto en esta cancha con este rival es importante, pero no vinimos a meternos atrás y esperar que pase el tiempo, vinimos a atacar, vinimos a contragolpear, vinimos a tratar de presionar y no dejarlo jugar. Ya desde el principio venir a esta cancha con el rival, ya sabíamos que iba a ser muy duro, muy difícil”. (Por Martín Navarro Vásquez)