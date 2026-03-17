La FIFA anunció hoy que alcanzó un acuerdo con YouTube para que se convierta en “La plataforma preferente de la Copa Mundial 2026. Lo que permitirá llegar a aficionados de todo el mundo como nunca, al promocionar contenido premium de la FIFA y brindar nuevas oportunidades a los titulares de derechos audiovisuales y a creadores”, indicó el secretario general del organismo, Mattias Grafström.

“Esta alianza contribuirá a dar la bienvenida a una nueva generación de aficionados, ya sean apasionados del fútbol o seguidores ocasionales, y demostrará que ninguna otra plataforma tiene la capacidad de YouTube para unir el mundo en torno a grandes certámenes”, señala en su comunicado. (Por Manuel Trujillo Soriano)