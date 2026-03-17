La FIFA anunció hoy que alcanzó un acuerdo con YouTube para que se convierta en “La plataforma preferente de la Copa Mundial 2026. Lo que permitirá llegar a aficionados de todo el mundo como nunca, al promocionar contenido premium de la FIFA y brindar nuevas oportunidades a los titulares de derechos audiovisuales y a creadores”, indicó el secretario general del organismo, Mattias Grafström.
“Esta alianza contribuirá a dar la bienvenida a una nueva generación de aficionados, ya sean apasionados del fútbol o seguidores ocasionales, y demostrará que ninguna otra plataforma tiene la capacidad de YouTube para unir el mundo en torno a grandes certámenes”, señala en su comunicado. (Por Manuel Trujillo Soriano)
FIFA anuncia alianza con YouTube para el Mundial 2026
La FIFA anunció hoy que alcanzó un acuerdo con YouTube para que se convierta en “La plataforma preferente de la Copa Mundial 2026. Lo que permitirá llegar a aficionados de todo el mundo como nunca, al promocionar contenido premium de la FIFA y brindar nuevas oportunidades a los titulares de derechos audiovisuales y a creadores”, indicó el secretario general del organismo, Mattias Grafström.