El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco es el más austero del país, asegura la consejera presidenta Paula Ramírez, ante la reducción de sueldos que contempla el Plan B de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Se está hablando de ponerle un tope a las remuneraciones de consejeras y consejeros del INE y de los Ople, de los institutos locales que ganen más que la Presidenta de la República. Decirles que en Jalisco eso no ocurre, de hecho el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado es el instituto más austero de toda la república”.

El Plan B de la Reforma Electoral plantea entre otros, reducción del número de regidores y del presupuesto a los congresos locales, dinero que permitirá ahorros que serán etiquetados para obra pública de los propios municipios.

También, topes salariales para funcionarios electorales. (Por Gricelda Torres Zambrano)