El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco es el más austero del país, asegura la consejera presidenta Paula Ramírez, ante la reducción de sueldos que contempla el Plan B de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Se está hablando de ponerle un tope a las remuneraciones de consejeras y consejeros del INE y de los Ople, de los institutos locales que ganen más que la Presidenta de la República. Decirles que en Jalisco eso no ocurre, de hecho el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado es el instituto más austero de toda la república”.
El Plan B de la Reforma Electoral plantea entre otros, reducción del número de regidores y del presupuesto a los congresos locales, dinero que permitirá ahorros que serán etiquetados para obra pública de los propios municipios.
También, topes salariales para funcionarios electorales. (Por Gricelda Torres Zambrano)
IEPC Jalisco es el más austero del país: Paula Ramírez
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco es el más austero del país, asegura la consejera presidenta Paula Ramírez, ante la reducción de sueldos que contempla el Plan B de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.