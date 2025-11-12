Tal y como estaba programado, hoy inició a las 10 de la mañana la segunda fase de venta de boletos para el Mundial 2026. Se vendieron Un millón de entradas y los más buscados fueron los juegos donde estará presente la Selección Mexicana, que son: 11 y 24 de Junio en el estadio Azteca y 18 de Junio en el Estadio Guadalajara, para estos el sistema dijo minutos después: Ya no hay tickets disponibles. Los precios fueron aproximadamente desde los 1200 pesos hasta los 6 mil 700.

Por cierto que en los próximos días se define a los clasificados restantes a la Copa del Mundo, y los que van al repechaje, cuyo sorteo es el 5 de diciembre. (Por Martín Navarro Vásquez)