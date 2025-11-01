Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró este miércoles en la autopista Guadalajara–Colima, tras el choque entre dos tráileres, uno de los cuales volcó sobre su costado. El accidente, ocurrido a la altura del municipio de Acatlán de Juárez, generó alarma debido a la naturaleza de las cargas involucradas.

Uno de los vehículos de carga transportaba aproximadamente cinco toneladas de productos pirotécnicos elaborados a base de pólvora, mientras que el otro trasladaba cerca de dos mil llantas. Gracias a la rápida intervención de los equipos de rescate, la emergencia fue controlada y se evitó una posible explosión o incendio.

El saldo fue de un conductor lesionado, reportado estable de salud. El percance provocó el cierre parcial de la autopista en el sentido hacia Colima mientras se realizaban las maniobras para retirar las unidades siniestradas. (Por Edgar Flores Maciel)