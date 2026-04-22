La FIFA anunció un programa de reforestación en las 16 sedes de la Copa Mundial de 2026, con la meta de plantar un millón de árboles en Norteamérica.

La iniciativa, en colaboración con la Fundación Arbor Day, contempla proyectos a gran escala y jornadas ciudadanas para mejorar la biodiversidad y mitigar el impacto ambiental del torneo.

En México, las acciones se enfocarán en ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, con plantaciones previstas entre julio y agosto de 2026.

Hasta ahora, el programa suma más de 250 mil árboles plantados. Autoridades destacan que el objetivo es dejar un legado ambiental duradero en las sedes.