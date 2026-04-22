Aprovechando las reuniones con gasolineros para bajar los precios de los combustibles, revela la presidenta Claudia Sheinbaum, que está muy cerca el día en que los pagos en estaciones de servicio sean solamente por medios electrónicos.

“Ayer estuvimos, por cierto, con los gasolineros. Ellos piden varios temas que voy a atender, por ejemplo, ellos piden que se bajen las comisiones cuando se paga con tarjeta, que ya va muy avanzado, que se bajen las comisiones de las valeras, que es otra forma de pago electrónico, que tienen que participar varias instituciones, no solamente el Gobierno de México, no es por decreto. Varios temas que ellos plantearon que era importante que se atendiera, pero pues acordamos colaborar con la gente y con la economía de las familias. Entonces fue una buena reunión”.

Hay que recordar que ante banqueros, la Primera Mandataria anunció que a partir de este año los pagos de las gasolinas se harán únicamente vía electrónica. (Por Arturo García Caudillo)