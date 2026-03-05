Al igual que la Ciudad de México, Guadalajara, sede mundialista donde la Federación Internacional de Futbol ‘desbloqueó’ reservas hoteleras.

El presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Antonio Cosío, refirió que el desbloqueo de habitaciones siguió la misma dinámica que en la capital del país; es decir, las habitaciones fueron liberadas por la FIFA y no por compradores individuales.

Aseguró que el nivel resultó menor que en la Ciudad de México, donde alcanzó el 40 por ciento.