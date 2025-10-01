A pesar de que al momento la iniciativa no alcanza la mayoría calificada que requiere para ser aprobada en el Congreso, la propuesta de Reforma Electoral del Ejecutivo aún está viva, asegura la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo.

“Considero que sí se debe de ver cuáles son las posibles alternativas y ver hasta dónde se puede llegar y qué me parece que de ninguna manera deben estar cerrados los caminos, pero que el tiempo lo dirá y el debate también. —No está muerta la reforma electoral. —De ninguna manera considero que esté muerta, está más que nunca”.

Lo importante será que se ventile esta reforma, para que la sociedad la conozca y establezca si está o no conforme a las necesidades del pueblo. (Por Arturo García Caudillo)