El juez Frederic Block programó para el 8 de marzo de 2027 el inicio del juicio contra el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero en Nueva York.

El proceso podría modificarse si el acusado alcanza un acuerdo con autoridades estadounidenses.

El capo enfrenta cargos por crimen organizado y por el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985.

Caro Quintero, extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025, se ha declarado no culpable y su defensa ha intentado, sin éxito, mejorar sus condiciones de reclusión.