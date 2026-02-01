Un mexicano de 19 años falleció el lunes pasado mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida.
La agencia informó que el joven fue hallado inconsciente y que, pese a maniobras de reanimación, no fue posible salvarlo.
Organizaciones civiles han cuestionado condiciones en estas instalaciones, mientras autoridades notificaron al consulado mexicano para dar seguimiento al caso.
Muere joven mexicano bajo custodia de ICE en Florida
Un mexicano de 19 años falleció el lunes pasado mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida.