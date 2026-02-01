Un mexicano de 19 años falleció el lunes pasado mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida.

La agencia informó que el joven fue hallado inconsciente y que, pese a maniobras de reanimación, no fue posible salvarlo.

Organizaciones civiles han cuestionado condiciones en estas instalaciones, mientras autoridades notificaron al consulado mexicano para dar seguimiento al caso.