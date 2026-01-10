El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y la presidenta de la FEU de la UdeG, Fernanda Romero, anunciaron un acuerdo para que la tarifa del transporte público para estudiantes se mantenga en cinco pesos durante todo el sexenio, indica el mandatario estatal:

“Hemos acordado en conjunto con la FEU solamente aumentar 25 centavos la tarifa del transporte público para todos los estudiantes de Jalisco, independientemente que sean o no de la Universidad de Guadalajara, esto aplica para todas las y los estudiantes de Jalisco. La tarifa sube solamente de 4.75 a 5.00 pesos, nada más, y esto es por todo el sexenio. Y otra cosa muy importante, no va a haber límite en el número de transportaciones que hagan diariamente las y los estudiantes de Jalisco”.

La medida entrará en vigor a partir del primero de abril, de manera simultánea al ajuste tarifario general.

El beneficio aplicará exclusivamente a través del uso de la Tarjeta Única y estará disponible para estudiantes de todo el estado.

Detallan que se colocarán módulos en todos los centros universitarios de la UdeG y en preparatorias para el trámite del plástico.