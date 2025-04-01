Durante diciembre se registraron 165 reportes de desaparición de personas en Jalisco, de acuerdo con la actualización más reciente del Registro Estatal de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Del total, 117 personas continúan sin ser localizadas, mientras que 48 fueron encontradas, solo una de ellas sin vida.

Según los datos estatales, la mayor concentración de casos se presentó en el grupo de edad de 15 a 19 años, con 46 desapariciones documentadas.

Con el cierre de año, en Jalisco permanecen 16 mil 064 personas desaparecidas, lo que mantiene a la entidad como la de mayor número de casos a nivel nacional. (Por Marck Hernández)