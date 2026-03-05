El Gobierno de Jalisco anunció que la tarifa del transporte público se mantendrá en 11 pesos a partir del 1 de abril, luego de inconformidades expresadas por colectivos, estudiantes y usuarios ante un posible incremento.
La autoridad estatal informó que no se aplicará el cobro de 14 pesos y que el pago podrá realizarse con cualquier tarjeta vigente o en efectivo.
También se mantendrán los apoyos de transporte gratuito para grupos vulnerables, mientras que los estudiantes continuarán pagando cinco pesos por viaje.
Además, se aseguró que no habrá nuevos ajustes a la tarifa durante el actual sexenio, como parte del compromiso de mantener un sistema de movilidad accesible.
Fijan tarifa del transporte público en 11 pesos en Jalisco
