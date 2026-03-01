En marzo del 2025 el Ayuntamiento de Guadalajara retiró el famoso puente azul que cruza Av. Mariano Otero y la calle Lluvia en la zona de la cervecera y Pueblo Quieto.

¿Las razones? Asaltos, vandalismo, se robaban las partes del puente, incluso se registró la caída de un menor de edad desde la parte alta por la falta de protecciones.

La actual administración anunció la sustitución del puente con un crucero peatonal universal y seguro.

Sin embargo el proyecto quedó a medias, sí quitaron el puente, sí pintaron el cruce peatonal, pero no colocaron los prometidos semáforos peatonales.

Según lo informado en su momento por el propio ayuntamiento tapatío, se gastaron poco más de 6 millones de pesos en la rehabilitación de ese crucero, que según el proyecto inicial, sí tendría aparatos sonoros y visuales para el paso seguro.

Sin embargo a la fecha no hay semáforos peatonales en el punto. (Por Gustavo Cárdenas)