La edición 39 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara inició con la Expo llena de lectores.

En el acto inaugural, la rectora de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter, destacó el papel de Barcelona, ciudad invitada de honor, a la que reconoció como promotora de la cultura por su historia, originalidad y vocación cívica.

“Y ahora, tenemos a la gran ciudad de Barcelona, vendrán sus libros, sus creadores y con ello, por su puesto, vendrán las flores. Con toda la fuerza de su historia, su originalidad cultural y dignidad cívica, como un pueblo destinado a brillar en el concierto ibérico y mundial, Barcelona será noticia desde aquí para el resto de la tierra y nutrirá nuestras vidas con sus letras, su poesía, su ensayística y su ciencia, su arquitectura y personalidad urbana, su música, su cine y, por su puesto, su folclor. La FIL y Barcelona se enlazan hoy en la determinación para defender la libertad de la cultura y su corolario natural: la civilización humana”.

Por su parte, la directora de la FIL, Marisol Schulz, señaló que el principal desafío de esta edición será mantener la calidad y vanguardia que han caracterizado al encuentro durante casi cuatro décadas.

Afirmó que la feria busca ofrecer una programación amplia que permita a cada visitante encontrar un libro y un autor con el cual identificarse.

Schulz subrayó además que la FIL es resultado del esfuerzo colectivo y reiteró que Guadalajara debe celebrarla como su gran fiesta cultural.