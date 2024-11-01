Minutos antes de su inauguración, la entrada principal de Expo Guadalajara luce saturada de lectores, en el inicio de la edición 39 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara

Para garantizar un acceso ordenado, la Policía Vial de Jalisco desplegó oficiales en la zona, con operativos para agilizar el tránsito, orientar a peatones y mantener el flujo vehicular durante el arranque del evento.

La directora de la FIL, Marisol Schulz, afirmó que el desafío de esta edición será mantener la calidad y la vanguardia que han distinguido a la FIL durante décadas, así como ofrecer una programación diversa capaz de conectar a cada visitante con un libro y un creador distinto.

Schulz destacó que la feria es resultado del trabajo colectivo y subrayó que Guadalajara debe celebrarla como su gran fiesta cultural.