La Feria Internacional del Libro de Guadalajara otorgó por primera vez su Homenaje al Mérito Editorial a una institución y no a una persona, al distinguir a la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe (EULAC).

Durante la ceremonia, el presidente de la FIL, Trinidad Padilla López, destacó el carácter colectivo del trabajo universitario y su aporte a la libertad intelectual.

En tanto, la presidenta de la asociación, Lía Castillo, subrayó que la red se sostiene en la cooperación regional y resguarda un vasto patrimonio académico con más de 74 mil referencias.

La EULAC fue fundada en 1987 y actualmente está conformada por más de 420 editoriales de 14 países.