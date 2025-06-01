El peso mexicano terminó la primera sesión de diciembre prácticamente sin movimientos, al depreciarse 0.08 por ciento y cerrar en 18.31 unidades por dólar.

Especialistas indicaron que el tipo de cambio se aproxima al mínimo anual de 18.20 pesos registrado en septiembre, un nivel que podría incentivar la toma de coberturas y compras anticipadas de dólares.

Asimismo, el la moneda nacional está atenta a los mercados ante un nuevo posible recorte a la tasa de interés de Estados Unidos, previsto por la Reserva Federal.