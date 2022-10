Con exigencias que no se afecte los derechos de los trabajadores al servicio del estado y los municipios, información puntual dónde se identifiquen los desfalcos contra el Ipejal y que no se repita una reforma como la de 2009 que resultó ineficiente, iniciaron las mesas de trabajo en el Congreso para definir la reforma al sistema de Pensiones de Jalisco.

En la primera jornada de ocho, sobre el tema financiero surgieron las primeras propuestas. En la voz José Miguel Leonardo Cisneros de Sindicatos Autónomos Federados:

“Yo no sé si en la actualidad están haciendo cosas que no se habían visto, mucha gente está en la cárcel y eso, pero no nos interesan que estén en la cárcel, nos interesan que nos devuelvan los recursos que se llevaron”.

El líder de la Federación General de Trabajadores del Estado de Jalisco, Cuauhtémoc Peña, agregó.

“No se debe modificar la ley del Ipejal hasta en tanto no se pueda realizar un estudio actuarial independiente que pueda informar con toda precisión el costo de la corrupción a partir de las modificaciones de 2009”.

La siguiente mesa se realizará el próximo viernes. (Por Héctor Escamilla Ramírez)