La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes que el Ejército está derribando drones presuntamente operados por cárteles, al señalar que la prioridad debe ser la protección del país.

La declaración surgió en una audiencia marcada por tensiones políticas, donde también se abordaron temas como el caso Jeffrey Epstein y operativos contra organizaciones criminales.

Legisladores demócratas cuestionaron la versión oficial al recordar que el espacio aéreo de El Paso fue reabierto poco después y que el cierre habría estado relacionado con diferencias entre dependencias federales.

Bondi defendió la actuación gubernamental y expresó condolencias a víctimas de Epstein presentes en la sesión.