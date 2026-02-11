A casi 32 años de la muerte de Kurt Cobain, un equipo independiente de científicos forenses planteó la hipótesis de que el líder de Nirvana pudo haber sido asesinado y no suicidarse, como concluyó la investigación oficial en 1994.
El grupo sostiene que existen inconsistencias en la autopsia y en la escena, al considerar improbable que el músico pudiera manipular un arma tras una presunta sobredosis de heroína.
También sugieren la posible intervención de terceros y una nota falsificada.
Sin embargo, el Departamento de Policía de Seattle reiteró que no reabrirá el caso y mantiene la conclusión de suicidio. Cobain falleció el 5 de abril de 1994, en un hecho que marcó a la música contemporánea. (Por Pilar Gutiérrez)
Nueva investigación cuestiona suicidio de Kurt Cobain; Policía mantiene versión oficial
