A casi 32 años de la muerte de Kurt Cobain, un equipo independiente de científicos forenses planteó la hipótesis de que el líder de Nirvana pudo haber sido asesinado y no suicidarse, como concluyó la investigación oficial en 1994.

El grupo sostiene que existen inconsistencias en la autopsia y en la escena, al considerar improbable que el músico pudiera manipular un arma tras una presunta sobredosis de heroína.

También sugieren la posible intervención de terceros y una nota falsificada.

Sin embargo, el Departamento de Policía de Seattle reiteró que no reabrirá el caso y mantiene la conclusión de suicidio. Cobain falleció el 5 de abril de 1994, en un hecho que marcó a la música contemporánea. (Por Pilar Gutiérrez)