La Fiscalía de Jalisco aseguró este lunes el complejo habitacional antes conocido como Villas Panamericanas, hoy Conjunto Avaterra, en cumplimiento de un mandamiento judicial derivado de una denuncia por fraude.

Fueron inmovilizadas 340 viviendas y dos áreas comunes, aunque los departamentos habitados no serán intervenidos.

La investigación, iniciada a petición del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (Fojal), apunta a un esquema de triangulación y desvío de recursos públicos destinados al fomento económico, que habrían sido usados para adquirir el inmueble.

En el entramado se identifican 77 personas y 39 empresas fachada vinculadas a contratos y préstamos simulados.

El proceso incluye peritajes y custodia ministerial. El complejo fue construido para los Juegos Panamericanos de 2011 y desde entonces ha estado marcado por polémicas legales y ambientales.