El gobernador de Sinaloa Rubén Rocha admitió que la paz aún no se ha conquistado en el estado y expresó su respaldo a la movilización ciudadana que se realizó ayer domingo en Culiacán, en la que miles de participantes exigieron freno a la violencia.

Enfatizó que la demanda de la población es válida al reconocer que no se ha logrado la paz en Sinaloa ante la disputas entre grupos del crimen organizado.

Añadió que el compromiso de su gobierno seguirá siendo enfrentar tanto a la delincuencia organizada como a la común, con la meta de responder al clamor social y procurar entornos más seguros.