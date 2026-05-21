La vicefiscal en Personas Desaparecidas de Jalisco, Blanca Trujillo, informó que los indicios localizados en el rancho Los Rodríguez, en el municipio de Lagos de Moreno, evidencian que el sitio presuntamente era utilizado para calcinar cuerpos, aunque técnicamente no pueda ser clasificado como un crematorio clandestino.

La funcionaria detalló que en el lugar fueron encontrados acelerantes de combustión, así como tambos con combustible que actualmente son sometidos a análisis periciales.

“Pero se puede arribar a la conclusión preliminar de que se trata de acelerantes que las personas imputadas utilizaron para poder ocasionar la combustión y poder realizar la exposición térmica a los restos. Que para considerarse o denominarse horno o crematorio, se requiere una estructura que se haya construido ex-profeso para esos efectos”.

Blanca Trujillo agregó que, más allá de la denominación técnica, uno de los principales indicios encontrados en el predio es una pileta con llantas y una estructura cubierta con lámina, presuntamente utilizada para realizar la combustión de restos. (Por Edgar Flores Maciel)