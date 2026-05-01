El Club Monterrey hizo oficial la contratación del argentino Matías Almeyda como nuevo técnico de los Rayados para el torneo Apertura 2026, luego de 8 años de haber salido de la Liga MX, donde logró una etapa exitosa con Chivas.

Luego de dos semanas de negociaciones Almeyda le dio el sí al Monterrey equipo que fracaso el torneo pasado al no clasificar a la Liguilla.

“El Club de Futbol Monterrey Rayados informa que llegó a un acuerdo con el entrenador argentino Matías Almeyda para que asuma la dirección técnica del Primer Equipo varonil, con un contrato por dos años”, dice texto en redes el equipo Regio. Se espera sea presentado a los medios en los próximos días. Después de lograr una liga, dos copas, una super copa y un título de Concacaf con el Guadalajara, Almeyda se fue al San José en la MLS sin fortuna, luego a Grecia en el AEK donde ganó un par de trofeos de copa; su último trabajo fue en España con el Sevilla, donde fue despedido. (Por Martín Navarro Vásquez)