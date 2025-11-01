A casi tres meses de que colectivos de búsqueda localizaron los primeros cuerpos inhumados de forma clandestina dentro del panteón de San Sebastianito, en Tlaquepaque, la fiscal especial en Personas Desaparecidas de Jalisco, Blanca Trujillo, reconoció que el camposanto sí fue utilizado como fosa irregular.

“Este sitio se continúa trabajando, el panteón de San Sebastianito, y pues sí, digo, definitivamente por las características de los indicios de algunas personas fallecidas sin identificar que se aseguraron en el sitio, pues claro que sí, podemos considerar que fue utilizado para inhumaciones clandestinas”.

Trujillo explicó que se esperan resultados periciales que determinen la antigüedad de los cuerpos encontrados, lo que permitirá establecer si las posibles responsabilidades corresponden a funcionarios de la administración municipal anterior o de la actual. (Por Edgar Flores Maciel)