El encargado de despacho de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, impidió la aprehensión del ex gobernador de Chihuahua Javier Corral, por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

Funcionarios de Chihuahua se presentaron anoche en un restaurante de la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se encontraba el ex mandatario, para cumplimentarle una orden de aprehensión por el delito de enriquecimiento ilícito.

El responsable de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara, junto con agentes ministeriales se presentaron en el lugar y se llevaron al senador electo y próximo fiscal anticorrupción en el gobierno de Claudia Sheinbaum, con el argumento de que no hay colaboración en el caso.