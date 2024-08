Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el intento de detención del ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral es producto de una venganza política en una alianza entre PAN y PRI para evitar que asumiera como senador de Morena.

“Lo que se informó en la mañana es de que, sin informarle, sin decirle nada a la Fiscalía de la Ciudad de México, policías judiciales de Chihuahua quisieron detenerlo a Corral. Esto tiene que ver con diferencias políticas que vienen de tiempo atrás. La actual gobernadora se alió al ex gobernador Duarte, a pesar de que son de partidos distintos. Es parte de la promiscuidad política de los últimos tiempos”.

Y exculpó al encargado de despacho de la fiscalía capitalina, Ulises Lara, quien arribó al sitio de la detención, donde reconoció que había recibido la notificación, pero que la Fiscalía había decidido no colaborar, echando abajo el operativo. (Por Arturo García Caudillo)