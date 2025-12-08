En los últimos tres años, la Fiscalía de la Ciudad de México abrió 122 carpetas de investigación por acoso sexual cometido en inmediaciones del Metro y Metrobús.

Las mujeres representan el 99 por ciento de las víctimas y la mayoría de los casos ocurrieron en zonas aledañas al Sistema de Transporte Colectivo.

De los presuntos agresores, 95 fueron detenidos mientras que las estaciones con más reportes son Chabacano, Morelos y Mixcoac, con cinco casos cada una.