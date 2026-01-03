Tras confirmarse la detención de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos, la fiscal general Pam Bondi difundió el documento judicial con las acusaciones en contra del mandatario.

El expediente, de 25 páginas, incluye señalamientos que acusa a Maduro y a sus colaboradores cercanos de mantener vínculos con organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y Los Zetas, además de grupos armados en Colombia.

Los cargos incluyen conspiración por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armas de uso militar.