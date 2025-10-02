La Fiscalía de Jalisco fue la institución con más carpetas de investigación pendientes en 2024, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2025 elaborado por el INEGI.

El informe contabilizó 504 mil 184 investigaciones inconclusas en la entidad, cifra que representa el 21 por ciento del total nacional.

A nivel país, las fiscalías estatales y la FGR suman más de 2.3 millones de carpetas sin concluir, sin incluir a la Ciudad de México, que no entregó datos a tiempo.

Con estos números, Jalisco se coloca a la cabeza de la lista nacional en rezago de procuración de justicia. (Por Marck Hernández)