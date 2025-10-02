Al comparecer ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el titular de la SEP, Mario Delgado, hizo un llamado a los legisladores para que aprueben un incremento en el presupuesto del 2026 para otorgar becas a todos los niños de primaria del país.

“Y les pido su apoyo a todos los diputados y diputadas para que impulsen y aprueben la propuesta que les hizo la presidenta de México en incrementar más de 50 mil millones de pesos el presupuesto para becas el siguiente año y poder incorporar a más de ocho millones de niños y niñas para que todas y todos los estudiantes de educación primaria tengan una beca en nuestro país”.

Cabe destacar que en su momento, cuando fue Jefa de Gobierno, la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, impulsó el Programa Mi Beca para Empezar, la cual hasta hoy persiste en la capital, beneficiando a todos los estudiantes de escuelas primarias en la Ciudad de México. (Por Arturo García Caudillo)