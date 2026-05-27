La Fiscalía del Estado de Jalisco descartó que los delitos cometidos contra mujeres durante mayo en Puerto Vallarta correspondan a la actuación de un agresor serial.

La dependencia informó que, tras diversos actos de investigación, no se encontraron evidencias científicas ni elementos objetivos que permitan establecer patrones coincidentes entre los hechos registrados los días 10, 15 y 21 de mayo.

La Fiscalía señaló que las indagatorias continúan con apego a los protocolos correspondientes y bajo la perspectiva específica que requiere cada caso.

Asimismo, indicó que los expedientes son atendidos mediante trabajo coordinado entre agentes del Ministerio Público, policías investigadores y personal pericial.

La dependencia exhortó a la población a evitar la difusión de versiones no confirmadas que puedan generar desinformación o alarma social.

Finalmente, reiteró que las investigaciones permanecen abiertas para lograr el esclarecimiento total de los hechos y proceder legalmente contra quienes resulten responsables. (Por Edgar Flores Maciel)