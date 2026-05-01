El opositor de Florentino Pérez en las elecciones a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, promete la mayor transformación del Club Merengue.

“Lo que buscamos es escuchar, seguir escuchando al socio, pero ya adelanto que vamos a convocar a todos para anunciar la mayor transformación, el mayor proyecto transformacional para el socio del Real Madrid. En nuestros 120 años brindaremos de lejos el mayor proyecto para el socio y esperemos que el socio se sienta muy orgulloso de este gran proyecto. Sabemos que también hay una gran parte de lo deportivo donde ya dijimos que nos presentaríamos y tendríamos un gran proyecto tremendamente potente e ilusionante para el madridismo, lo tenemos”.

Dijo que está listo para debatir con Florentino Pérez como él lo solicitó. La elección del nuevo presidente del Real Madrid se realizará el 7 de junio. (Por Manuel Trujillo Soriano)